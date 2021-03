Voorman Viruswaarheid Willem Engel voor rechter wegens opruiing

Willem Engel, voorman van actiegroep Viruswaarheid, moet op 30 maart voor de politierechter in Den Haag verschijnen. Het Openbaar Ministerie beschuldigt hem van opruiing tegen het openbaar gezag. Engel schreef op 10 oktober vorig jaar op Facebook over zijn arrestatie tijdens een onaangekondigde demonstratie op Het Plein in Den Haag. “Ja maar dan moeten we misschien agenten onder burgerarrest gaan stellen, want dit ehhh want ze gijzelen nu hè”, zou Engel hebben gepost.

Engel staat ook terecht voor het feit dat hij heeft geweigerd de demonstratie onmiddellijk te beëindigen, tegen het gebod daartoe van de burgemeester in, en zich te verwijderen van de locatie.

De demonstratie was gericht tegen de coronaspoedwet, die op dat moment in behandeling was in de Tweede Kamer. Rotterdammer Engel kreeg destijds een gebiedsverbod van tien dagen voor Den Haag.