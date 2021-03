Waarom persoonlijk lenen voor een verbouwing een beter idee is dan doorlopend krediet

Nederland is tijdens de pandemie en masse aan het verbouwen geslagen. Dat blijkt uit cijfers van Hypotheken Data Netwerk (HDN) en Nationale Hypo-theek Garantie (NHG). Wie een woning koopt of al een koopwoning heeft, wil deze nu eenmaal vroeg of laat verbouwen. Maar als je veel thuis bent zoals nu tijdens de corona-crisis, komt er zeker een moment dat je om je heen kijkt en ziet dat de keukenkastjes scheef hangen, de badkamer vochtplekken vertoont of de afgebladderde kozijnen je een doorn in het oog zijn.

In beginsel kun je de verbouwing of woningverbetering vaak in de hypotheek mee financieren maar misschien slaag je er toch niet helemaal in om alles financieel rond te breien of wil je op een later moment je huis een make-over geven. Dan kom je vaak uit op andere kredietfaciliteiten.

Piet Krediet woont hier niet

Dat geld lenen geld kost, weten we inmiddels wel. En als het even tegenzit wil je natuurlijk niet dat je door een lening nog meer in de problemen komt. Er zijn daarom door de Autoriteit Financiële Markten allerlei regels opgesteld om de kans kleiner te maken dat mensen zo veel lenen dat ze er door in de financiële problemen raken. De vraag is natuurlijk wat jij nodig hebt om rond te kunnen komen. Dat verschilt per situatie, of je alleenstaand of samenwonend bent en of je ZZP-er bent of in loondienst bijvoorbeeld. Bij de aanvraag van een lening wordt er daarom altijd gekeken naar je inkomen en je vaste lasten.

De overheid stimuleert in dit licht al jarenlang de persoonlijke lening boven het doorlopend krediet. Nadeel van het doorlopend krediet is namelijk dat het geen vaste einddatum heeft, al mag de looptijd sinds 2020 maximaal 15 jaar bedragen. Maar van afnemende schulden is bij het doorlopend krediet geen sprake. Je kunt namelijk continu opnieuw geld opnemen tot aan je limiet. De verleiding om het uit te geven blijft dus groot.

Bij een persoonlijke lening moet je echter direct aflossen en staat de einddatum vast. Je krijgt het hele leenbedrag in één keer op je rekening en betaalt elke maand een vast bedrag terug. Die maandelijkse aflossing, de rente en de looptijd (hoelang je over het afbetalen doet) staan vooraf vast. Zo weet je precies waar je aan toe bent, hoeveel de lening kost en hierdoor neemt je schuld geleidelijk af.

De persoonlijke lening

Uit cijfers van het CBS blijkt dat steeds meer Nederlanders een persoonlijke lening afsluiten voor verbouwing van hun huis. Opvallend daarbij is trouwens dat de totale gemiddelde schuld van Nederlanders juist omlaag gaat! Dit heeft alles met het afsluiten van die persoonlijke lening in plaats van het gebruik van doorlopende kredietfaciliteiten.

Een persoonlijke lening lijkt de ideale leenvorm om de verbouwing die je voor ogen hebt te financieren. Je leent ook nog tegen een zo laag mogelijke rente, want dat is waar de persoonlijke lening om bekend staat. En als we de berichten mogen geloven dan kun je lenen zonder bewijsstukken en los je af zonder extra kosten. Overzichtelijk toch?

Toch moet je altijd kritisch blijven aangezien er nogal wat verschillen zijn tussen de voorwaarden die kredietverstrekkers bieden. Doe dus gedegen marktonderzoek en vergelijk!

5 tips

1. Kijk verder dan je neus lang is

Vrijwel iedereen in Nederland heeft een betaalrekening bij een van de grote banken. Vaak kijk je in eerste instantie voor leningen en kredieten bij jouw bank omdat dat vertrouwd is. Maar op het gebied van consumptieve leningen zijn deze banken niet altijd de meest voordelige aanbieders.

2. Kies de maandlast die bij jou past

Op het eerste gezicht kan de laagste maandlast (rente en aflossing) aantrekkelijk klinken, maar realiseer je wel hoe lager de maandlast hoe langer de looptijd van de lening zal zijn. Kijk dus bij het berekenen van je lening niet alleen naar de laagste maandlast maar ook naar de looptijd van de lening.

3. Kies de looptijd die bij jouw leendoel past

Jouw lening sluit je af met een doel, bijvoorbeeld een nieuwe keuken. Zo’n keuken heeft doorgaans een ‘beperkte houdbaarheid’. Stem de looptijd van jouw lening af op deze levensduur. Bedenk je ook dat levensfases van invloed kunnen zijn op de looptijd van je lening. Bijvoorbeeld het krijgen van kinderen of je pensioen spelen een rol in je uitgaven patroon.

4. Hou rekening met inkomensdaling

Heb je enig idee hoe hoog jouw inkomen is mocht je werkloos raken of arbeidsongeschikt raken? Bedenk je dat dat de beste kan overkomen en stem het bedrag van je persoonlijke lening af op een reële inschatting.

5. Trek de rente af van de belasting.

Wanneer je jouw persoonlijke lening gebruikt voor woningverbetering zoals een verbouwing, nieuwe keuken of het plaatsen van een dakkapel kun je de rente aftrekken van de belasting in box 1. Bij een doorlopend krediet mag je de rente overigens nooit aftrekken.

6. Heb je een financiële meevaller? Dan wil je misschien extra aflossen op je lening. Je persoonlijke lening kan dan een stuk goedkoper worden doordat je sneller klaar bent en minder rente betaald. Bijna overal is meer aflossen dan je maanlast gratis maar bij sommige kredietverstrekkers betaal je een boete.

Kijk dus altijd hoe het zit en vraag meerdere offertes van verschillende aanbieders aan.