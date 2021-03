‘Aangevraagde natuurvergunning Lelystad Airport deugt niet’

De aangevraagde natuurvergunning die nodig is om vakantievliegveld Lelystad Airport te kunnen openen, deugt niet en zit vol fouten. De aanvraag is zo slecht onderbouwd dat hij meteen afgewezen had moeten worden, vinden de Samenwerkende Actiegroepen tegen Laagvliegen (SATL) en milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB).

Demissionair minister Carola Schouten van Natuur moet de aangevraagde vergunning direct weigeren. Als ze dat niet doet, stappen de tegenstanders van de opening van Lelystad Airport naar de Raad van State. SATL en MOB zeggen dat ze desnoods jaren kunnen procederen om de opening van Lelystad Airport tegen te houden. De opening is voorzien voor 2022.

Lelystad Airport heeft ‘stikstofruimte’ nodig om te kunnen openen. SchipholGroup, eigenaar van het vliegveld, wil nu stikstofruimte van Schiphol overhevelen naar Lelystad. Om dat mogelijk te maken is zowel voor Schiphol als voor Lelystad Airport een natuurvergunning aangevraagd, die nu ter inzage ligt.

Volgens Leon Adegeest, voorzitter van SATL, heeft SchipholGroup de theoretisch maximale geluidsbelasting van de nationale luchthaven gebruikt om de stikstofruimte te bepalen. “Zo werkt het niet. Een boer bijvoorbeeld krijgt stikstofruimte op basis van het aantal dieren en de mest die wordt geproduceerd. Niet op basis van hoe hard de koeien loeien.” Het is volgens Adegeest onmogelijk dat Schiphol stikstofruimte over zou hebben.

De twee actiegroepen zeggen dat het in de aangevraagde vergunningen ook opnieuw wemelt van de rekenfouten. SATL ontdekte eerder grote fouten in beleidsstukken over Lelystad Airport. Dat heeft er al meermalen toe geleid dat procedures overgedaan moesten worden. MOB vocht in 2019 bij de Raad van State met succes het gehanteerde stikstofbeleid aan.