Aantekeningen verkenner Ollongren zichtbaar op ANP-foto

De aantekeningen die verkenner Kajsa Ollongren had voorbereid voor de tweede verkenningsgesprekken met VVD-leider Mark Rutte en D66-leider Sigrid Kaag, zijn donderdagochtend zichtbaar vastgelegd door een ANP-fotograaf. Het gaat om een lijst met kort opgeschreven “aandachtspunten” voor de gesprekken.

Daarin wordt onder meer gerept over een “functie elders” voor CDA’er Pieter Omtzigt en een mogelijke kabinetspositie voor CDA-leider Wopke Hoekstra. Ook staat er “linkse partijen hielden elkaar niet echt vast” in het document. Verder is een meerderheid in de Eerste Kamer voor geen enkele partij “echt een must”.

Voor een minderheidskabinet zou ook “weinig echt enthousiasme” zijn. Verder staat er een punt “de onderhandelingsstijl” van Hoekstra. Onder het kopje ‘derde partij’ gaat het alleen over het CDA. Verder op het A4’tje gaat het over een “linkse partij” met zes zetels in de Eerste Kamer, wat waarschijnlijk duidt op de Partij van de Arbeid. Ook JA21 zou waarschijnlijk besproken worden als mogelijke coalitiepartner, aangezien het zetelaantal van die partij (3 in de Tweede Kamer, 7 in de Eerste Kamer) genoemd lijkt te worden.

PvdA-leider Lilianne Ploumen zei maandag nog dat haar partij samen met een andere linkse partij in het kabinet wil. Welke partij dat zou moeten zijn, vertelde ze maandag niet. GroenLinks-leider Jesse Klaver was maandag niet zo stellig. Hij zei vooral in een “zo progressief mogelijk” kabinet te willen.

Donderdag werd vlak voor de verkenningsgesprekken bekend dat Ollongren besmet was met het coronavirus. De D66’er vertrok daarop meteen in een dienstauto, met de aantekeningen onder haar arm.