Bilal Wahib schuift toch niet aan bij Beau

Acteur Bilal Wahib is donderdagavond toch niet te gast in de talkshow Beau. Dat zegt zijn advocaat Nienke Hoogervorst tegen het ANP. In de talkshow zou de Mocro Maffia-acteur en zanger voor de eerste keer reageren op de commotie die is ontstaan nadat hij tijdens een Instagram Live-sessie een minderjarige fan had uitgedaagd tegen betaling zijn geslachtsdeel te laten zien. Wahib biedt de jongen “17 doezoe”, straattaal voor 17.000 euro, als hij zijn geslachtsdeel laat zien.

De reden dat Wahib niet aanschuift bij Beau, is omdat het slachtoffer en zijn ouders daar om hebben gevraagd. Die wens respecteert Wahib. De aankondiging dat acteur Bilal Wahib in de talkshow zijn verhaal zou doen leidde tot flinke commotie op sociale media. Veel mensen deelden de hashtag #BoycotBeau. Critici vinden dat de tijd nog niet rijp is om Wahib, bekend van Mocro Maffia, in beeld boete te laten doen voor zijn actie dinsdagavond.

Via zijn advocaat liet Wahib woensdag weten “vreselijk veel spijt” van zijn “onbezonnen, totaal misplaatste grap” te hebben. Diverse partijen trokken woensdag hun handen van Wahib af. Zo zette TopNotch, zijn platenlabel, alle activiteiten stil en haalde NPO Zapp hem van het programma Teenage Boss, dat hij presenteerde. Ook oude afleveringen van het programma zijn offline gehaald. Instagram blokkeert hem permanent en ook krijgt hij, anders dan was gepland, niet de prestigieuze muziekprijs Edison Pop. Hij zou die ontvangen in de categorie Nieuwkomer voor zijn hitsingle Tigers.