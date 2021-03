Boete voor arts die hydroxychloroquine voorschrijft

Artsen die coronapatiënten nog steeds medicijnen voorschrijven die in strijd zijn met de officiële behandeladviezen, kunnen een boete verwachten. Daarvoor waarschuwt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De inspectie blijft meldingen binnenkrijgen over artsen die middelen als (hydroxy)chloroquine en ivermectine voorschrijven tegen Covid-19.

“De inspectie vindt het voorschrijven en afleveren van deze geneesmiddelen buiten de richtlijnen een risico voor de kwaliteit van zorg, en gaat daarom artsen bestuurlijk beboeten wanneer ze deze medicijnen ten onrechte voorschrijven”, meldt de IGJ.

Vooral over chloroquine en hydroxycholoroquine is veel te doen geweest. Huisartsen en ziekenhuizen gaven het middel aan het begin van de coronacrisis regelmatig aan patiënten met Covid-19, maar later verschenen wetenschappelijke studies waarin werd geconcludeerd dat het niet helpt. Volgens de IGJ is bewezen dat de middelen niet effectief zijn, maar wel bijvoorbeeld hartritmestoornissen kunnen veroorzaken.

Voor gebruik van het middel ivermectine tegen Covid-19 ontbreekt het vooralsnog aan wetenschappelijke onderbouwing. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) raadde het gebruik van dat anti-parasietenmiddel begin deze week daarom ook al af. Volgens het EMA is met laboratoriumonderzoek wel aangetoond dat ivermectine de vermenigvuldiging van het coronavirus kan tegengaan, maar pas bij concentraties die veel hoger zijn dan nu. Omdat er een risico is op vergiftiging, moet het middel niet worden gebruikt buiten “zorgvuldig opgezette klinische studies”.