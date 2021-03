‘Consument kiest voor duurzame bezorging als optie er is’

Een derde van de consumenten kiest voor een duurzame manier van bezorgen als dat een mogelijkheid is bij een webwinkel. Thuiswinkel.nl meldt op basis van onderzoek, dat in opdracht van de belangenvereniging en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is gehouden, dat de CO2-uitstoot zo kan worden verminderd.

Hoe meer informatie wordt gegeven over de manier van bezorgen, des te sneller kiezen consumenten voor de duurzame optie, aldus het onderzoek. Zonder informatie over de CO2-uitstoot kiest 8,1 procent voor de duurzame manier. Als er wel informatie wordt gegeven over de uitstoot, dan kiest 16 procent voor de duurzamere bezorging. Als er informatie wordt gegeven en de duurzame optie staat al aangevinkt, dan gaat 30 procent van de kopers hiervoor, aldus Thuiswinkel.nl.

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven vindt het goed dat duurzaam “soms simpel kan zijn”. “Geef mensen bewust de keuze, en kiezen voor schoon wordt gestimuleerd. Het geeft een goed gevoel, kost niets extra en helpt ook nog eens voor de schone lucht in je eigen straat. Ik hoop dat veel webwinkels en hun klanten hier hun voordeel mee doen.”

Volgens directeur van Thuiswinkel.nl Wijnand Jorgen is een mogelijkheid bieden tijdens het afhandelen van een aankoop al genoeg voor veel mensen. “Op deze manier kunnen webwinkeliers op eenvoudige wijze bijdragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot bij de pakketbezorging.”