Controle Alt Delete: racistische agenten moeten worden ontslagen

De vijf Rotterdamse agenten die racistische appjes stuurden over de vermoorde Hümeyra Ergincanli (16) moeten worden ontslagen. Dat zegt Jair Schalkwijk namens Controle Alt Delete, een organisatie in Amsterdam die zich keert tegen politiegeweld en etnisch profileren.

Hümeyra werd in 2018 bij haar school doodgeschoten door haar 32-jarige ex-vriend, Bekir E., die haar toen al maandenlang stalkte en bedreigde. Woensdag meldde de NRC dat agenten van het politiebureau aan het Rotterdamse Marconiplein daar in een besloten appgroep op hadden gereageerd met “Weer een Turk minder”. Dezelfde agenten hebben burgers in 2019 “kankervolk, kutafrikanen en pauperallochtonen” genoemd. Daarvoor kregen ze de lichtst mogelijke disciplinaire straf: een schriftelijke berisping. Volgens politiechef Fred Westerbeke zijn de agenten “goede dienders”, burgemeester Ahmed Aboutaleb is van mening dat de agenten een tweede kans verdienen.

Die straf vindt Schalkwijk “veel te laag”. Bovendien: “Wat Aboutaleb zegt, wekt de suggestie dat het om één misstap gaat. Maar dit is de zoveelste keer dat agenten op deze manier over de schreef gaan.” Volgens Schalkwijk geven de appjes inzicht in de vraag hoe de agenten in kwestie denken over de multiculturele samenleving. “Dan ben je niet geschikt om in de meest multiculturele stad van Nederland te werken. Je bent dan überhaupt niet geschikt om met mensen te werken.”

Daarnaast vraagt Schalkwijk zich af of Hümeyra beter door de politie was beschermd als ze wit was geweest. Volgens de NRC had het slachtoffer de politie zo’n dertig keer gebeld over de bedreigingen, drie keer aangifte gedaan tegen E. en kon de verdachte het contactverbod straffeloos overtreden. Schalkwijk: “Nu we weten hoe die agenten over mensen met een niet-westerse migratieachtergrond denken, vragen wij ons af: heeft het gebrek aan bescherming van Hümeyra daarmee te maken? We kunnen dat niet uitsluiten. Wij kunnen er nu niet op vertrouwen dat de politie er voor iedereen is, zoals ze zelf zegt.”

Donderdagmiddag vergadert de Rotterdamse gemeenteraad over de zaak. Politiechef Westerbeke noemde het terugwinnen van het vertrouwen een “topprioriteit”, maar gaf ook aan het jammer te vinden dat “de aandacht gaat naar wat er niet goed gaat”. Ook vertelde de politiechef dat er intern veel onvrede bestaat over de lichte straf die de vijf agenten hebben gekregen.

Dit racistische incident binnen de Rotterdamse politiekorps staat niet op zichzelf. In 2019 bleek uit onderzoek van het team Veiligheid Integriteit en Klachten (VIK) van de Haagse politie dat in Den Haag soortgelijke problemen spelen. Daar noemde een groep agenten zichzelf “Marokkanenverdelgers”. Om zulke problemen op te lossen is vorig jaar het programma “Politie voor iedereen” gestart, dat moet bijdragen aan “veilige, competente en efficiënte” politieteams.