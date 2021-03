Echtgenote Omtzigt reageert fel op uitgelekte notities verkenning

Ayfer Koç, de echtgenote van CDA-Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt, heeft op Twitter fel gereageerd op een deel van de uitgelekte aantekeningen van oud-verkenner Kajsa Ollongren. In de aantekeningen wordt gesproken over een “functie elders” voor CDA’er Omtzigt. Een ANP-fotograaf legde de notitie vast toen Ollongren donderdag het Binnenhof verliet, nadat ze te horen had gekregen dat ze besmet is met het coronavirus.

“Dus deze politieke leiders hebben een exitfunctie voor een hardwerkende volksvertegenwoordiger die zijn ziel en zaligheid heeft ingezet voor onze rechtsstaat”, schrijft Koç. “Gelukkig gaan zij daar niet over maar wel zijn 342.000 kiezers die hij niet in de steek laat. @PieterOmtzigt”. Omtzigs vrouw is tevens fractievoorzitter van het CDA in Enschede.

De aantekening over Omtzigt ligt zeer gevoelig. Momenteel zit hij oververmoeid thuis na zijn inspanningen in de toeslagenaffaire. Er gaan bovendien geruchten dat er spanning is tussen hem en de partijtop van het CDA. Die zou Omtzigt middels een fluistercampagne als “labiel” willen afschilderen, meldde HP/De Tijd eerder deze week. Omtzigt zou slechts “gedoogd” worden binnen de partij.

Volgens NRC werd eerder tijdens de ministerraad zelfs over “het probleem Omtzigt” gesproken. Hij zou “getemperd” moeten worden vanwege zijn kritiek op de toeslagenaffaire, aldus NRC-columnist Tom-Jan Meeus.