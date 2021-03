Halsema sluit Amsterdamse kledingwinkel na aantreffen explosief

De kledingwinkel aan het Bijlmerplein in Amsterdam waar begin deze week een explosief werd gevonden, is donderdag op last van burgemeester Femke Halsema gesloten. Wie het explosief heeft bevestigd, weet de politie nog niet. Het Bijlmerplein ligt in de wijk Amsterdam Zuidoost.

De sluiting op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) geldt volgens de gemeente voor onbepaalde tijd. Halsema nam haar besluit “om de openbare orde onmiddellijk en blijvend te herstellen”.

“Bij een ontploffing hadden er slachtoffers kunnen vallen. Daarnaast leveren incidenten met explosieven bij panden veel maatschappelijke onrust op”, aldus de gemeente.

Het explosief is maandag na de ontdekking meegenomen door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) en onschadelijk gemaakt.