Hoekstra over vertrouwelijke aantekeningen Ollongren: bizar

“Bizar”, noemt CDA-leider Wopke Hoekstra de vertrouwelijke aantekeningen van verkenner Kajsa Ollongren die zichtbaar zijn vastgelegd door een ANP-fotograaf. Ollongren had de aantekeningen onder haar arm toen ze het Binnenhof donderdagochtend verliet. Daarin zijn puntsgewijs aandachtspunten opgeschreven voor de formatiegesprekken.

Over de CDA-leider is onder meer het punt ‘onderhandelingsstijl Hoekstra’ zichtbaar. Ook wordt een mogelijke kabinetspositie voor Hoekstra genoemd. Over de partijgenoot van Hoekstra, Pieter Omtzigt, staat ook een aantekening op het document: ‘functie elders’.

Hoekstra reageerde op het inkijkje in de documenten op Twitter. “Bizar, dit inkijkje in de aantekeningen van verkenner Ollongren. Onderwerpen die geen van allen met mij zijn besproken en waar zij ook niet over gaat. #CDA”