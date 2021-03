Kamervoorzitter Arib: het is een vervelende dag

Kamervoorzitter Khadija Arib vindt dat de gebeurtenissen rondom de verkenning donderdag “geen schoonheidsprijs” verdienen. Ze heeft het over een “vervelende dag”. Verkenners Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa Ollongren (D66) stapten eerder op de dag op, nadat aantekeningen over de verkenningsgesprekken op straat kwamen te liggen.

De verkenning moet “voortvarend en zorgvuldig worden afgerond”, aldus Arib. De Kamervoorzitter ontvangt donderdagmiddag de nieuw aangestelde verkenners Tamara van Ark (VVD) en Wouter Koolmees (D66). Of de verkenning vertraging oploopt door de wisseling van de wacht kan ze niet zeggen. “Ik ga ze straks ontvangen en dan zien we verder.”

Arib wijst erop dat de duur van een formatie, waar de verkenning de eerste fase van is, per verkiezing sterk verschilt. Het tempo is “afhankelijk van hoe de gesprekken verlopen. De ene keer verloopt het heel snel, zoals in 2012. In 2017 heeft het langer geduurd”. Toen bracht verkenner Edith Schipper ook niet binnen de afgesproken termijn verslag uit, stelt Arib. Het is volgens haar nu dan ook afwachten. “We horen wel of ze binnen de afgesproken termijn een verslag hebben.”

Een ANP-fotograaf legde donderdag vertrouwelijke aantekeningen over de verkenning vast, die Ollongren zichtbaar in haar hand had toen ze het Binnenhof verliet. In de notities wordt onder meer gerept over een “functie elders” voor CDA’er Pieter Omtzigt. Arib wilde niet ingaan op de inhoud van de gelekte documenten. Wel zei ze dat het de opdracht van de verkenners is om met de partijleiders in gesprek te gaan en “niet om collega-Kamerleden te beoordelen. Dus wat dat betreft denk ik: ja dat is jammer.”