De politie heeft op donderdagavond een 47-jarige man uit Alphen aan den Rijn in een huis in die plaats aangehouden voor het doen van een bommelding bij het Haagse Binnenhof. De melding werd even na 17.00 uur telefonisch gedaan. Het Binnenhof, het Plein en omliggende straten werden afgezet. Er zijn uiteindelijk geen explosieven aangetroffen. Rond 18.00 uur werd het Binnenhof vrijgegeven.

De verdachte zit vast op een politiebureau waar hij later zal worden gehoord.