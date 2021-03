Meer bewegen en sporten? Dat kan heel simpel met deze tips

Deskundigen in de sportwereld zijn bijzonder verheugd over de opmerkingen van OMT-lid Diederik Gommers onlangs bij BNR dat de overheid aan het begin van de crisis meer had moeten inzetten op sport en bewegen. Iedereen sluit zich bij zijn woorden aan. Dat sporten en bewegen belangrijk is voor onze weerstand weten we allemaal, er is alleen bijzonder weinig aandacht voor in het huidige overheidsbeleid. Maar waarom wachten op de overheid om van de bank af te komen?

De aandacht is momenteel volledig gericht op het onder controle houden van het virus. Dat is begrijpelijk, maar er is zoveel meer. Terwijl onze bewegingsvrijheid behoorlijk is beperkt het afgelopen jaar en de sportscholen dicht zijn, vraag dit van ons om zelf van de bank af te komen, creatief te zijn en in beweging te komen. Goed voor jezelf zorgen mag altijd bovenaan de agenda staan, of we nu in een coronacrisis zitten of niet.

We zitten gemiddeld 9 uur per dag

Nederland is Europees kampioen zitten; we doen het soms meer dan acht uur per dag. Dit is niet bevorderlijk voor het lichaam, en al helemaal niet als we onderuit gezakt zitten. Nederlanders van 4 jaar en ouder brachten in 2017 dagelijks gemiddeld 9 uur zittend door. Er is verschil tussen doordeweekse dagen (gemiddeld 9,4 uur) en het weekend (gemiddeld 8 uur). We zitten in het weekend gemiddeld anderhalf uur minder dan door de week. Dit verschil is het grootst bij jongeren van 12 tot 18 jaar (1,8 uur) en het kleinst bij 65 plussers (20 minuten).

Meer bewegen, start heel simpel met vaker lopen. Wandelen dus! Dat kost niets, kan je overal doen en kan ook zonder hond. Samen wandelen is wel zo gezellig en dit kan ook telefonisch. Heb je een belafspraak staan? Stel voor om dit wandelend te doen. Mis je je collega’s? Maak een wandelafspraak in plaats van urenlange zoommeetings, waar ons lichaam niet voor gemaakt is. Als werkgever kan je het bewegen stimuleren door waterflessen te bedrukken en op te sturen naar je medewerkers. Dat is weer eens iets anders dan lekkernijen of alcohol. Bidons bedrukken met een logo, pakkende tekst of afbeelding? Een duurzaam cadeau om als ondernemer aan je klanten te geven.

Let op je houding

Zorg dat je elk uur beweegt, ook al is het een korte wandeling door het huis of even 5 minuten buiten voor de deur. Sla geen pauzes over en gebruik deze om te bewegen. Je kan dan ook wat rek oefeningen doen, net zoals dieren dat doen als ze in de ochtend wakker worden. Koop een springtouw, trek je gympen aan en werk aan je conditie. Word je daarnaast bewust van je houding. Hoe zit je op een stoel? Is je rug recht, zijn je benen ontspannen, staan je voeten naast elkaar op de grond, zijn je buik en gezicht ontspannen? Simpele tools met een grote impact.

Houd het simpel

Als we aan bewegen en sporten denken, wil niet zeggen dat we meteen ‘op’ een sport moeten, een duur abonnement moeten kopen of meteen een half uur moeten joggen. Houd het simpel en klein, ga op één been staan tijdens het tandenpoetsen, sta op vanachter je bureau als je moet bellen, pak de fiets en koop een matje waar je wat oefeningen op kan doen. Hoor je jezelf zeggen dat je geen zin hebt? Weet dan dat jij dat niet bent, maar dat het slechts gedachtes zijn. En pak alsnog je gympen om een half uurtje te wandelen en wat frisse lucht op te snuiven.