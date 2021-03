Nieuwe verkenner Koolmees: bijzondere, rare dag

Het is een “bijzondere dag, een rare dag” vindt de gloednieuwe verkenner Wouter Koolmees (D66). Samen met Tamara van Ark (VVD) is hij aangewezen om de komende tijd de verkenning voor een nieuwe coalitie voort te zetten.

De vorige verkenners, Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa Ollongren (D66), legden donderdagochtend deze taak neer nadat gevoelige aantekeningen over de verkenning zichtbaar waren gefotografeerd toen Ollongren naar buiten liep.

Onderweg naar de Stadhouderskamer, waar Koolmees en Van Ark met Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib in gesprek gaan, wilde Koolmees nog niet veel zeggen. “Arib heeft ons nu uitgenodigd, dus wij komen en we gaan eerst naar mevrouw Arib luisteren.” Volgens Koolmees, die demissionair minister is van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zijn zijn taken als verkenner te combineren met het ministerschap.

Met Ollongren, die donderdagochtend het Binnenhof met spoed verliet vanwege een positieve coronatest, heeft Koolmees geen uitgebreid contact gehad. “Ik heb haar een sms gestuurd.”