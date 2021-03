Oppositie dringt aan op debat over zichtbaar document Ollongren

Leiders van de PvdD, SP, PvdA en PVV willen een debat over de aantekeningen van de verkenning die uitlekten, nadat die onder de arm van Kajsa Ollongren waren gefotografeerd. Inmiddels zijn Ollongren en medeverkenner Annemarie Jorritsma gestopt met hun taak. PvdA-leider Lilianne Ploumen schrijft op Twitter: “Veel onbeantwoorde vragen en open eindjes in formatieproces door wat we vandaag gezien hebben. Ik wil volgende week eerst een debat, voordat we verder gaan.”

In de aantekeningen stond onder meer “Omtzigt functie elders”, over CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Dat punt ligt politiek gevoelig, omdat er geruchten gaan over zijn stroeve relatie met de partijtop.

CDA-leider Wopke Hoekstra kan donderdag nog niet zeggen of hij ook een debat wil. “Ik wil het eerst met de fractie bespreken, maar er is natuurlijk wel wat gebeurd. En dit doet natuurlijk echt iets met de hele formatie. Het is een valse start van jewelste. Het vertrouwen is hiermee natuurlijk wel echt geschaad.” Eerder donderdag liet hij op Twitter al weten dat het gaat over “onderwerpen die geen van allen met mij zijn besproken”.

PVV-leider Geert Wilders schrijft op Twitter: “Ollongren moet zich verantwoorden voor de schandalige notities over collega Omtzigt. Ze mag dan zijn afgetreden als verkenner; ze is nog steeds Minister van BZK. De vraag is of ze ook in die functie nog handhaafbaar is. Ik wil geen Minister die plannen maakt Kamerleden te lozen!”

Ook PvdD-leider Esther Ouwehand wil het hebben over de notitie over Omtzigt: “Er zal nog steeds opheldering moeten komen. En debat met Jorritsma en Ollongren. We kunnen niet verder voordat we weten wie de gedachte heeft geopperd dat een ‘lastig’ Kamerlid als Omtzigt wel naar een ‘functie elders’ zou kunnen worden gebonjourd.”

SP-voorvrouw Lilian Marijnissen wil ook een debat: “Verkenners vertrokken en nieuwe verkenners aan de slag. Maar de vragen blijven, zoals waarom wordt er in de formatie gesproken over de positie van individuele kamerleden? Daarover eerst debat. Vertrouwen moet eerst hersteld worden.”