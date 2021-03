Rutte: Europese Commissie belooft zuinig te zijn met exportverbod

De Europese Commissie heeft verzekerd de strengere exportregels voor coronavaccins niet zomaar in te zetten, zegt premier Mark Rutte. Nederland was daar “bezorgd” over, omdat vaccins vaak allerlei landen aandoen voor ze af zijn en die soepele stroom zou kunnen stokken als Brussel daarin zou ingrijpen.

De commissie heeft volgens Rutte tijdens de onlinetop van EU-leiders toegezegd “heel terughoudend” te zullen zijn met het tegenhouden van vaccins die een fabrikant van de EU naar bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk wil exporteren. Rutte en enkele collega’s hadden om die terughoudendheid gevraagd, zei de premier na afloop van de top. “Omdat het hebben van zo’n instrument helemaal niet verkeerd is, maar het bij voorkeur niet gebruikt moet worden. Wij denken dat het belangrijk is dit pistool ongeladen te laten.”