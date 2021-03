Sommige fractieleiders in quarantaine na positieve test Ollongren

Verscheidene fractievoorzitters in de Tweede Kamer gaan uit voorzorg in quarantaine, nu verkenner in de kabinetsformatie Kajsa Ollongren positief is getest op het coronavirus. Alle partijleiders hebben maandag of dinsdag een gesprek gehad met Ollongren en waren daarbij langere tijd met haar in één ruimte

PvdA-leider Lilianne Ploumen bijvoorbeeld heeft voorlopig al haar afspraken afgezegd, aldus een woordvoerder. Zij gaat uit voorzorg in quarantaine tot zij de uitslag van haar coronatest heeft. Sylvana Simons van Bij1 doet dat eveneens.

Volgens de coronaregels is het ook na contact met een besmet persoon niet nodig in quarantaine te gaan, als maar anderhalve meter afstand is bewaard. Volgens medeverkenner Annemarie Jorritsma is dat tijdens de formatiegesprekken steeds gebeurd. Een preventieve test na vijf dagen volstaat volgens haar dan ook.