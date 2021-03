SP en PvdA willen dat verkenners tijdelijk stoppen met hun werk

SP-leider Lilian Marijnissen en PvdA-leider Lilianne Ploumen willen dat verkenners Kajsa Ollongren (D66) en Annemarie Jorritsma (VVD) hun werkzaamheden tijdelijk staken. Ollongren is donderdag gefotografeerd met vertrouwelijke aantekeningen over het formatieproces in haar hand.

In een brief aan Kamervoorzitter Khadija Arib schrijft Marijnissen over Ollongren en Jorritsma: “Het lijkt mij verstandig dat zij hier tekst en uitleg over geven in een brief en in ieder geval tot die tijd hun werkzaamheden als verkenners staken om zodoende het vertrouwen in het formatieproces te kunnen bewaren.” Ploumen laat weten dat verzoek te steunen.

Een ANP-fotograaf maakte donderdag een foto van de documenten. Daarin staan gevoelige zaken over partijen in het formatieproces. Zo wordt er gerept over een “functie elders” voor CDA’er Pieter Omtzigt en een mogelijke kabinetspositie voor CDA-leider Wopke Hoekstra.

Ollongren zou donderdag in gesprek gaan met VVD-leider Mark Rutte en D66-leider Sigrid Kaag. ’s Ochtends werd bekend dat ze besmet was met het coronavirus, waarna ze vertrok. Met de zichtbare aantekeningen onder haar arm.