Tamara van Ark (VVD) en Wouter Koolmees (D66) nieuwe verkenners

Demissionair ministers Tamara van Ark (VVD) en Wouter Koolmees (D66) worden de nieuwe verkenners. De fractievoorzitters hebben dit besloten in overleg met Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib. Zij ontvangt Van Ark en Koolmees donderdag in de Stadhouderskamer op het Binnenhof. Het is nog niet duidelijk wanneer de twee verkenners aan de slag gaan.

Volgens Arib kan de aanstelling van Koolmees en Van Ark rekenen op een “breed draagvlak” onder de partijleiders van de nieuwgekozen Tweede Kamerfracties. Arib had telefonisch contact met hen. De twee kennen elkaar goed. Koolmees is nu minister van Sociale Zaken en tot vorige zomer was Van Ark daar staatssecretaris. In juli werd zij minister voor Medische Zorg.

Van Ark en Koolmees volgen Kajsa Ollongren (D66) en Annemarie Jorritsma (VVD) op, die donderdag hun taak neerlegden. Aanleiding was het uitlekken van notities over de verkenning via Ollongren.

Zij en Jorritsma voerden maandag en dinsdag al een eerste gesprek met alle partijleiders. Die mochten aangeven wat hun wensen voor een nieuw kabinet zijn. Donderdag zouden de twee verkenners verder in gesprek gaan met partijleiders Mark Rutte (VVD) en Sigrid Kaag (D66). ’s Ochtends bleek echter dat Ollongren positief was getest op het coronavirus, waarna zij weg moest.

Bij haar vertrek van het Binnenhof maakte een ANP-fotograaf een foto van aantekeningen die Ollongren in haar hand had. Daarop legden Ollongren en Jorritsma hun taken als verkenners neer. Zij vinden dat zij hun werk “niet meer onbevangen en onbevooroordeeld kunnen voortzetten”, nu “inventariserende notities” over hun eerste ronde van verkennende gesprekken op straat zijn komen te liggen.