Van Ark en Koolmees routiniers op het Binnenhof

De nieuwe verkenners Tamara van Ark (VVD) en Wouter Koolmees (D66) zijn net als hun voorgangers ervaren politici. Beiden zaten zeven jaar in de Tweede Kamer voordat ze in het derde kabinet van Mark Rutte aantraden. Ook hebben ze ervaring met het voorbereiden van een nieuwe coalitie: ze zaten eerder namens hun partij in het formatieteam. Nu staan ze als verkenners aan het begin.

Van Ark en Koolmees zijn prominenten in hun eigen partij en kennen elkaar ook goed. Ze leerden in dezelfde periode het klappen van de politieke zweep kennen in de Tweede Kamer en werkten daarna samen op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in het kabinet-Rutte III: Koolmees als minister en Van Ark als staatssecretaris.

Van Ark (46) zat van 2010 tot 2017 in de Tweede Kamer, vanaf eind 2012 als vicevoorzitter van de VVD-fractie. Zij zat in 2017 in het VVD-team dat zich bezighield met de formatie. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 stond Van Ark op plaats 2 van de VVD-kandidatenlijst.

In juli vorig jaar schoof Van Ark door naar een ministerschap, voor Medische Zorg. Zij volgde PvdA’er Martin van Rijn op, die op zijn beurt VVD-minister Bruno Bruins enkele maanden had vervangen. Bruins trad af als minister, nadat hij tijdens een coronadebat in de Tweede Kamer onwel was geworden.

Koolmees (44) was een paar jaar ambtenaar op het ministerie van Financiƫn, voordat hij in 2010 Kamerlid werd voor D66. Als Kamerlid was hij financieel woordvoerder en vicefractievoorzitter. Zijn financiƫle expertise nam hij als secondant van toenmalig D66-leider Alexander Pechtold mee naar de formatieonderhandelingen in 2017.

In datzelfde jaar trad hij aan als minister van SZW. Hij verving eind 2019 en begin 2020 Kajsa Ollongren voor enkele maanden als vicepremier, toen zij haar werk tijdelijk moest neerleggen vanwege ziekte.

Koolmees en Van Ark vervangen Kajsa Ollongren (D66) en Annemarie Jorritsma (VVD) als verkenners. Die stapten donderdag op na het uitlekken van notities over de verkenning via Ollongren.