Verkenners proberen gat tussen Rutte en Kaag te dichten

VVD en D66 zijn de winnaars van de verkiezingen en moeten de kern van een nieuw kabinet gaan vormen. Maar ze verschillen over de vraag welke partijen er nog bij moeten komen om tot een meerderheid te komen. Dat gat proberen de verkenners Annemarie Jorritsma en Kajsa Ollongren donderdag enigszins te dichten.

Ze praten apart met beide partijleiders. Als eerste komt Mark Rutte van de VVD langs. Hij wil in elk geval het CDA erbij hebben, gaf hij al voor de verkiezingen aan. En eerder deze week zei hij na een gesprek met de verkenners dat hij wil praten met de nieuwe partij JA21 of de ChristenUnie over de vorming van een coalitie.

Sigrid Kaag van D66 wil juist een progressief kabinet. Zij gaf niet aan met welke partijen ze in zee wil gaan. Maar JA21 van Joost Eerdmans en Annabel Nanninga zal zeker niet haar voorkeur hebben. Die partij ziet bijvoorbeeld niets in de huidige klimaatplannen en wil een referendum over de toekomst van de euro. Op medisch-ethisch vlak is er een groot verschil tussen D66 enerzijds en de ChristenUnie anderzijds.

Het CDA maakt de zoektocht van de verkenners niet eenvoudiger. CDA-voorman Wopke Hoekstra zei deze week dat hij er niets voor voelt om aan te schuiven bij een liberaal motorblok om daarna op zoek te gaan naar een vierde partij. Volgens Hoekstra moeten Rutte en Kaag het eerst maar eens met elkaar eens worden welke kant ze op willen. Daar gaan de verkenners donderdag mee aan de slag.