Verkenners Van Ark en Koolmees willen met ‘schone lei’ beginnen

De nieuwe verkenners Tamara van Ark (VVD) en Wouter Koolmees (D66) beginnen helemaal opnieuw met de verkenning. Ze gaan vanaf vrijdag spreken met alle zeventien lijsttrekkers, zeiden ze donderdag na een gesprek met Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib. “We gaan voor een nieuwe start, voor een schone lei”, zei Koolmees.

Eerder op de dag gaven verkenners Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa Ollongren (D66) hun opdracht terug. Dat gebeurde nadat een gevoelige tekst over de verkenning publiek was geworden. Die waren zichtbaar toen Ollongren op stel en sprong van het Binnenhof vertrok omdat ze positief was getest op het coronavirus.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat het rapport van de verkenners dinsdag zou worden ingeleverd. Dat zal niet meer lukken. Koolmees en Van Ark hopen vrijdag en maandag alle lijsttrekkers opnieuw te spreken. Dinsdag hopen hopen ze aan Arib te kunnen melden hoe hun planning eruit ziet.

Van Ark en Koolmees wilden niet ingaan op het gelekte stuk. “Wat er vandaag is gebeurd, dat is gewoon echt heel vervelend”, zei Van Ark. Veel politieke leiders hebben hun ongenoegen geuit en willen een debat over de aantekeningen. “We hebben ook de reacties gezien van de fractievoorzitters. Dat is ook de reden dat we ze graag weer uitnodigen”, aldus Van Ark.