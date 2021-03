Ziekte onder zorgpersoneel stabiel, langdurig verzuim stijgt

Het ziekteverzuim in de zorgsector is in februari stabiel gebleven ten opzichte van een maand eerder. Dagelijks waren gemiddeld 70.000 werknemers niet inzetbaar in februari, dat is ongeveer hetzelfde aantal als in januari (71.000 werknemers). Wel ziet het kennisnetwerk op het gebied van verzuim Vernet dat zorgmedewerkers steeds langer ziek blijven, omdat er relatief minder ziekmeldingen zijn gedaan afgelopen maand.

Op basis van onderzoek bij circa vierhonderd zorginstellingen berekende Vernet het landelijk verzuimpercentage in februari op 7,59 procent. Dat is hoger dan het gemiddelde verzuim over het hele coronajaar 2020 (6,83 procent), toen gemiddeld 63.000 medewerkers per dag ziek thuisbleven. Een stijgend verzuimpercentage in combinatie met minder ziektemeldingen is volgens Vernet een teken dat het langdurig verzuim stijgt.

Onderzocht zijn ziekenhuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en verzorging, verpleging en thuiszorg (VVT). Alle branches, behalve de ggz, zagen het ziekteverzuim toenemen vergeleken met februari vorig jaar. In totaal werken er circa 930.000 mensen in deze vier sectoren.

Volgens Vernet is de druk op werknemers in de zorgsector door de coronacrisis nog altijd onverminderd hoog. De cijfers zijn nog exclusief werknemers die in thuisquarantaine zaten of wachtten op de uitslag van een coronatest.