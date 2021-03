Advies: slachtoffers aardbevingsschade hebben recht op vergoeding

De Groningers die in het bevingsgebied een woning hebben met aardbevingsschade, hebben recht op een schadevergoeding van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Dat adviseert de advocaat-generaal vrijdag aan de Hoge Raad. Tot nu toe gaat het om 65 eigenaren en huurders die recht hebben op een ‘woongenot-schadevergoeding’. Een deel van hen krijgt daar ook smartengeld bij.

Het gerechtshof in Leeuwarden oordeelde in december 2019 ook dat bewoners met aardbevingsschade recht hebben op een vergoeding. Als de NAM bij die bewoners minimaal twee keer zulke woningschade heeft veroorzaakt, hebben zij daarnaast recht op smartengeld.

De advocaat-generaal adviseert de Hoge Raad om de uitspraak van het hof in stand te laten, maar om eventueel zelf richtlijnen te geven over hoeveel smartengeld er betaald moet worden. De uitspraak van de Hoge Raad staat gepland op 1 oktober 2021. Het staat de Hoge Raad vrij het advies van de advocaat-generaal al dan niet over te nemen.