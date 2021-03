CDA wil in debat met oud-verkenners over Omtzigt-notitie

Het CDA wil in debat met oud-verkenners Kajsa Ollongren en Annemarie Jorritsma over de gelekte notitie, waarin onder anderen CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt wordt genoemd. Na overleg met de fractie heeft het CDA besloten dit te willen doen als de nieuwe Tweede Kamer is geïnstalleerd. Op een foto zijn uitgelekte notities te zien die Ollongren donderdag bij zich droeg. Zij zal zich hierover moeten verantwoorden.

Verschillende oppositiepartijen hebben ook al een debat met Ollongren geëist. Heikel punt is dat in de notities bij de naam van het bekende CDA-Kamerlid Omtzigt staat: ‘functie elders’. Omtzigt staat bekend als iemand die zich vastbijt in dossiers, zoals de toeslagenaffaire. Hij is als Kamerlid uiterst kritisch op het kabinetsbeleid, wat soms tot onrust leidt in kabinetskringen. Ook staat er in de notitie iets over de “onderhandelingsstijl” van CDA-leider Wopke Hoekstra. Bij zijn naam staat verder de aantekening “post in kabinet”.

PvdA-leider Lilianne Ploumen heeft te kennen gegeven niet aan tafel te willen met de nieuwe verkenners, ministers Tamara van Ark (VVD) en Wouter Koolmees (D66), voordat er is gesproken over de notitie. Ook de linkse partijen worden genoemd in die aantekeningen: ze zouden elkaar “niet echt vast” houden. In de verkiezingscampagne zeiden de linkse partijen juist het liefst met elkaar in een eventuele coalitie te stappen.

De PVV, SP, Partij voor de Dieren, ChristenUnie en Forum voor Democratie willen ook een debat. Volgende week wordt de nieuwe Tweede Kamer geïnstalleerd. Voor die tijd zouden Ollongren en Jorritsma al hun verslag opleveren, waarover de nieuw gekozen Kamer zou debatteren.