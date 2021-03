‘Geen strafrechtelijke vervolging NAM is goed nieuws’

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) noemt de beslissing van het Openbaar Ministerie om de NAM niet strafrechtelijk te vervolgen goed nieuws. Er is geen bewijs gevonden dat bewoners in gevaar waren door de gaswinning in Groningen. Johan Atema, directeur van de NAM, zegt dat de NAM nog wel wacht tot het hof beslist of het OM de vervolging kan staken, maar dat het afzien van vervolging een belangrijke stap is.

Volgens het OM, dat de afgelopen jaren intensief onderzoek heeft gedaan naar de gevolgen van aardbevingen in Groningen, is er geen bewijs gevonden dat bewoners in Noord-Groningen door de gaswinning gevaar voor hun leven te duchten hadden. Er is volgens het OM geen bewijs van opzettelijk strafrechtelijk verwijtbaar handelen. Dit houdt in dat strafrechtelijke vervolging van de NAM moet worden gestaakt, stelt het OM.

Atema benadrukt dat de beslissing niets afdoet aan de “aanzienlijke overlast en schade” waar vele bewoners in Groningen de laatste jaren de dupe van zijn geweest door bevingen in de Groningse bodem. Atema refereert hierbij specifiek aan de beving in Huizinge in augustus 2012. “De onrust die dat veroorzaakte heeft diepe sporen achtergelaten bij veel Groningers en heeft de levens van een groot aantal bewoners ingrijpend veranderd. Dat spijt de NAM.”