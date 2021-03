Henk Krol van 233.179 naar 8043 stemmen

Dat Henk Krol de Tweede Kamer zou verlaten, was al zeker. Zijn nieuwste partij, de Lijst Henk Krol, kreeg geen zetel bij de verkiezingen van vorige week. Nu de Kiesraad de einduitslag heeft vastgesteld, is duidelijk dat Krol zelf 8043 stemmen heeft gekregen. Vier jaar geleden, toen hij lijsttrekker va 50PLUS was, stemden 233.179 mensen op hem, een verschil van 225.136.

Henk Krol was in het verleden lid van de VVD. In 2011 sloot hij zich aan bij de partij 50PLUS. Hij werd verkozen in de Provinciale Staten van Noord-Brabant, waar hij woont. Een jaar later verruilde hij Den Bosch voor Den Haag, toen hij als lijsttrekker van de partij werd verkozen in de Tweede Kamer. Na een jaar vertrok hij, maar in 2014 keerde hij terug in de Kamer.

Vorig jaar kwamen de interne ruzies binnen 50PLUS tot uitbarsting. Krol stapte uit de partij en begon de Partij voor de Toekomst, samen met Henk Otten (ex-Forum voor Democratie) en Femke Merel van Kooten-Arissen (ex-Partij voor de Dieren). Drie maanden later viel die samenwerking uit elkaar. Henk Krol begon een eigen partij, de Lijst Henk Krol.