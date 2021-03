‘Honderden horecaondernemers doen mee aan Project Picknick’

Honderden horecaondernemers uit het hele land doen zondag 28 maart mee aan het zogeheten Project Picknick, een picknickinitiatief van een groep horecaondernemers uit Breda. Dat zegt mede-initiatiefnemer Johan de Vos, voorzitter van de afdeling Koninklijke Horeca Nederland in Breda. “Het is een algemene oproep aan mensen om lokaal producten te kopen”, aldus De Vos.

Mensen die willen komen picknicken kunnen van de afhaalfunctie van kroegen en restaurants gebruikmaken voor eten en drinken. De picknick is een reactie op het kabinetsbesluit om de terrassen voorlopig dicht te houden. De actie ontstond in Breda, waar eind februari al een soortgelijk initiatief was. De horeca is al sinds eind vorig jaar dicht. De actie gaat wel in tegen de coronamaatregelen van de overheid, ingevoerd om het aantal contactmomenten tegen te gaan. Nu mogen er maximaal twee mensen samenkomen op openbare plekken en in de buitenruimte.

De gemeente Breda heeft geen bezwaar tegen het plan, zegt een woordvoerder. “Afhalen mag, picknicken mag en als mensen zich aan de regels houden, is er geen enkel probleem. We hebben ook geen plan om te handhaven hierop.”

De Vos zat ook al achter eerdere horeca-initiatieven, zoals het plan om in maart tegen de coronamaatregelen in toch open te gaan en weer later om terrassen toch buiten te zetten. De Vos is van plan elke dag dat het lekker weer is mensen op te roepen om buiten te komen picknicken. “Komende week wordt het 20 graden. Dan zal het wel gezellig worden.”

Volgens De Vos doen de KHN-afdelingen uit Maastricht, Bergen op Zoom, Alkmaar en Venray ook mee en is er animo voor de actie. In Venray biedt een onderneming bijvoorbeeld picknickboxen aan. Daarvan zijn er volgens De Vos al 550 verkocht, terwijl de onderneming eerder had ingezet op 250 boxen. In Alkmaar worden volgens De Vos kleedjes neergelegd waarop mensen kunnen gaan zitten.

Weer andere restauranthouders verhuren bijvoorbeeld stoelen, anderen roepen mensen op hun eigen klapstoel mee te nemen en zodra handhavers arriveren, de stoeltjes in te klappen en ermee naar een volgende horecagelegenheid te gaan.

Brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland zei eerder begrip te hebben voor het initiatief en hoopt dat de actie een duidelijk signaal afgeeft aan de politiek. Volgens KHN staat het water veel ondernemers aan de lippen. Met inachtneming van de coronavoorschriften kan de horeca veilig open, meent KHN.