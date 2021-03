Kamervoorzitter Arib wil uitleg van opgestapte verkenners

Kamervoorzitter Khadija Arib wil dat Annemarie Jorritsma en Kajsa Ollongren snel een verslag uitbrengen van hun gesprekken met partijleiders, ondanks dat ze zijn opgestapt als verkenners. Zij moeten daarin onder meer ingaan op “de wijze waarop u uw opdracht hebt opgevat en uitgevoerd”. Arib vraagt hierom na het lekken van aantekeningen van Ollongren.

“Inmiddels is duidelijk dat de genoemde aantekeningen – wat de status daarvan ook moge zijn – politiek en maatschappelijk vragen hebben opgeroepen, onder andere omdat er een gekozen volksvertegenwoordiger van de Tweede Kamer met naam en toenaam in voorkomt”, schrijft Arib. Dat Kamerlid is Pieter Omtzigt. Bij zijn naam stond “functie elders”, wat bij veel partijen vragen oproept.

De aantekeningen van Ollongren waren leesbaar op een foto van het ANP. Daarna stapten Ollongren en Jorritsma op, maar de gesprekken die zij met de partijleiders van alle partijen in de Tweede Kamer voerden, “maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de kabinetsformatie”, zegt Arib. Daarom wil ze alsnog een “zo volledig mogelijk verslag” van de verkenners. Ook vraagt zij Jorritsma en Ollongren om “beschikbaar te zijn voor het verschaffen van inlichtingen tijdens een debat indien de nieuwe Tweede Kamer daartoe besluit”. Vrijdag bleek al dat een brede meerderheid om zo’n debat vraagt.