Mark Rutte schuift aan bij Veiligheidsberaad

Minister-president Mark Rutte schuift maandag in Utrecht aan bij de 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen. Het is sinds het uitbreken van de coronacrisis de tweede keer dat de premier deelneemt aan de vergadering van de burgemeesters. Naast Rutte vergadert maandag een “bredere afvaardiging van het kabinet” mee, aldus een woordvoerster van het beraad.

Gewoonlijk is justitieminister Ferd Grapperhaus namens het kabinet bij het Veiligheidsberaad. Ook coronaminister Hugo de Jonge schuift regelmatig aan. Maar volgens de woordvoerster was er nu zowel bij de bewindslieden als bij de burgemeesters behoefte om eens met meer mensen te praten over de huidige corona-aanpak.

Op de agenda staat onder meer de routekaart naar mogelijke versoepelingen als het aantal coronabesmettingen daalt. Het Veiligheidsberaad vond begin deze maand dat er vooral in de buitenlucht sneller meer vrijheden mogelijk zijn en heeft een alternatief gemaakt voor de routekaart van het kabinet. De burgemeesters willen ook dat het aantal toegediende vaccinaties een rol gaat spelen bij versoepelingen. Daarnaast komt maandag het heropeningsplan voor onder meer cultuur, winkels en horeca aan de orde.

Het is de bedoeling dat Rutte, de ministers en de burgemeesters fysiek bij elkaar komen in Utrecht. Dat kan nog een onlinebijeenkomst worden als er nieuwe coronabesmettingen de kop opsteken. Deze week moest het kabinet zich laten testen.