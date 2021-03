Met 264 stemmen naar de Kamer, met 27.301 stemmen niet

Van alle 150 aanstaande leden van de Tweede Kamer heeft PVV’er Sietse Fritsma de minste stemmen gekregen bij de verkiezingen vorige week. De Friese Hagenaar kreeg de steun van 264 kiezers. Dat was voldoende voor een plek in de Kamer, omdat de PVV 17 zetels won en Fritsma op de elfde plek van de kandidatenlijst stond. Fritsma zat van 2006 tot 2019 ook al in de Tweede Kamer. In september 2020 keerde hij terug in het parlement.

Ook enkele andere kandidaten hebben een paar honderd stemmen gekregen. Zo stemden 430 mensen op Pepijn van Houwelingen, nummer 8 op de lijst van Forum voor Democratie. PVV’er Harm Beertema, Kamerlid sinds 2010, kreeg 456 stemmen, VVD’er Pim van Strien 463 stemmen en PVV’er Tony van Dijck 466 stemmen.

Van de 1429 mensen die niet werden verkozen, kreeg Femke Merel van Kooten-Arissen de meeste stemmen. Zij zat sinds 2017 in de Tweede Kamer voor achtereenvolgens de Partij voor de Dieren, als Lid Van Kooten-Arissen, voor 50PLUS, voor de Groep Krol/van Kooten-Arissen (met Henk Krol) en weer als Lid Van Kooten-Arissen. Bij de verkiezingen dit jaar was ze lijsttrekker van haar eigen partij, Splinter. Van Kooten-Arissen kreeg 27.301 stemmen. Dat is meer dan de onderste 31 verkozen kandidaten bij elkaar. Femke Wiersma, nummer twee bij BoerBurgerBeweging, kreeg de steun van 25.588 kiezers.

Drie kandidaten van De Groenen kregen één stem, het laagste aantal bij de verkiezingen. Niemand kreeg geen enkele stem.

De Kiesraad heeft vrijdag de definitieve uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen bekendgemaakt. Op 31 maart worden de Kamerleden beëdigd. In totaal stonden 1579 mensen kandidaat voor de Tweede Kamer.