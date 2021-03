Ministerraad vergadert voor het eerst digitaal

Voor de meeste mensen is het heel gewoon, maar voor het kabinet is het nieuw. Vrijdag zal de ministerraad voor het eerst digitaal plaatsvinden. En dat blijft “voorlopig” ook zo.

De stap was nodig nadat staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) en minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) besmet bleken te zijn met het coronavirus. Een aantal bewindslieden zit daarom in quarantaine.

Sinds het uitbreken van de coronacrisis een jaar geleden zijn de ministers en staatssecretarissen vrijdag altijd fysiek bijeen blijven komen. Wel zaten ze in een andere zaal dan normaal om goed afstand te kunnen houden.

Leden van het kabinet vergaderen al wel veel digitaal, maar de ministerraad was de uitzondering. Een digitale ministerraad was volgens premier Mark Rutte “heel lastig” vanwege het staatsgeheime karakter, zei hij dinsdag nog.

Maar na de laatste besmettingen moet ook de ministerraad eraan geloven. “Gezien het feit dat er bij enkele bewindspersonen besmettingen zijn vastgesteld, heeft de minister-president besloten tot een grotere terughoudendheid bij het organiseren van fysieke bijeenkomsten”, aldus de Rijksvoorlichtingsdienst.

Eerder is het al wel gebeurd dat een enkele minister digitaal aanwezig was bij een kabinetsvergadering. Ollongren was recent ziek en is toen digitaal aanwezig geweest bij een ministerraad.