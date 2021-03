Nieuwe verkenners gaan werken aan vertrouwen

De nieuwe verkenners Tamara van Ark (VVD) en Wouter Koolmees (D66) gaan vrijdag aan de slag. Ze moeten het vertrouwen weer zien te winnen van de lijsttrekkers.

Dat vertrouwen liep donderdag een deuk op toen een notitie van de vorige verkenners per ongeluk openbaar werd. Het waren aandachtspunten bedoeld voor een gesprek met leiders van de VVD en D66.

De aantekeningen leidden tot boze reacties van de lijsttrekkers. De Partij voor de Dieren, SP, PvdA en PVV willen een debat over de kwestie. CDA-leider Wopke Hoekstra zei dat het vertrouwen “heel erg” is geschaad.

In de aantekeningen stonden onder meer opmerkingen over het CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt en de onderhandelingsstijl van Hoekstra. Na het echec stapten Kajsa Ollongren en Annemarie Jorritsma op als verkenner.

Om de lucht te klaren gaan Van Ark en Koolmees opnieuw met alle zeventien lijsttrekkers praten. Maar dat is lastig omdat een deel van hen in quarantaine zit. Dat is nodig omdat Ollongren besmet is met het coronavirus.

De verkenning moest eigenlijk dinsdag klaar zijn zodat de nieuwe Kamer er woensdag over zou kunnen debatteren. Maar die planning wordt niet gehaald. Koolmees en Van Ark laten dinsdag weten hoe de nieuwe planning eruit gaat zien.