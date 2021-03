Ouwehands viert pandaverjaardag met loterij voor natuurdoelen

Fan Xing, de panda die geboren is in Ouwehands Dierenpark in Rhenen, viert op 1 mei zijn eerste verjaardag. Het dierenpark is daarom vrijdag begonnen met een loterij, waarvan de opbrengst deels bestemd is voor onderhoud aan dierenverblijven in het park en deels voor natuurbeschermingsprojecten elders in de wereld. Ouwehands verwacht niet om te vallen door de coronacrisis, maar voelt de financiële gevolgen van de sluitingen wel, aldus directeur Robin de Lange.

“Waardeloos en heel treurig is bijvoorbeeld dat onze jonge panda tot nu toe nog geen vier weken voor publiek te zien is geweest. Voor de panda’s hebben we zoveel moeite gedaan en we leefden zo toe naar de geboorte. En nu heeft nog bijna niemand kunnen zien wat een leuk jong het is”, zegt De Lange. Fan Xing bleef de eerste maanden na zijn geboorte met zijn moeder in het kraamhok. Toen het dier naar buiten mocht, volgde bijna meteen een sluiting wegens corona, die nog steeds voortduurt. “En we zien Pasen, Pinksteren, Hemelvaart en de meivakantie ook verdampen.”

Ouwehands heeft een Zoo Foundation, die bedreigde, wilde soortgenoten van dieren uit de Rhenense dierentuin beschermt via kleinschalige projecten. Jaarlijks gaat er 1,2 miljoen euro naar de Zoo Foundation, maar nu het dierenpark door corona geen inkomsten heeft kan dat volgens De Lange niet. Daarom zal veertig procent van de opbrengst van de loterij naar natuurbescherming gaan.

De dierentuinen oefenen druk uit op het kabinet om snel weer te kunnen openen. De Lange: “Het is overal ontzettend druk in bossen en parken. Wij zijn eigenlijk de best georganiseerde natuur van Nederland, met tal van toezichthouders, een reserveringssysteem en voldoende ruimte, maar wij moeten onze poorten gesloten houden. Dat moet echt anders kunnen.”