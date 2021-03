Verkenners: Omtzigt had geen onderwerp van verkenning mogen zijn

Het had “niet mogen gebeuren” dat CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt onderwerp van de verkenningsgesprekken van de formatie zou worden. Dat zeggen de huidige verkenners Wouter Koolmees (D66) en Tamara van Ark (VVD) vrijdag. Verkenners gaan niet over individuele Kamerleden, zeggen beiden.

Ze betreuren dat op een uitgelekte notitie onder meer werd gerept over een “functie elders” voor Omtzigt. Daarmee is het vertrouwen van de partijleiders volgens hen geschaad. Ook de inmiddels opgestapte verkenners Kajsa Ollongren (D66) en Annemarie Jorritsma (VVD) zouden dit vinden. Dat vertrouwen moet volgens Koolmees en Van Ark worden hersteld.

Volgens hen is de positie van Omtzigt niet aan de orde geweest tijdens gesprekken met de gekozen partijleiders. Wel stond hij dus vermeld op een lijst “aandachtspunten” voor de verkenning, die donderdag met VVD-leider Mark Rutte en D66-leider Sigrid Kaag besproken zouden worden. Die lijst was een “inventariserende voorbereidingsnotitie”, aldus de voormalige verkenners.

Wie het punt van Omtzigt heeft ingebracht, is nog steeds niet bekend. Die vraagt komt volgens Koolmees aan de orde tijdens het debat over de kwestie met de oud-verkenners, dat aanstaande woensdag wordt gehouden. De passage over Omtzigt zou zijn voortgekomen uit “meerdere invalshoeken, waaronder berichten in de media”, schreven de huidige verkenners eerder vrijdag in een brief.

Het punt over Omtzigt is pijnlijk, omdat hij momenteel overspannen thuiszit en volgens geruchten spanningen zou hebben met de partijtop van het CDA. Ook vanuit het kabinet zouden eerder al pogingen zijn gedaan om de kritische Omtzigt “te temperen”, meldde NRC-columnist Tom Jan Meeus eerder dit jaar. CDA-ministers Hugo de Jonge en Wopke Hoekstra, die tevens partijleider is, zouden hebben meegedaan aan die gesprekken volgens NRC.