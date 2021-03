Ziekenhuizen leveren weer minder zorg

Ziekenhuizen hebben vorige maand weer minder zorg kunnen leveren en minder patiënten gezien dan voor de corona-uitbraak, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het aantal patiënten dat er nu in behandeling is, ligt zelfs beneden dat van 2019.

Van begin december tot begin februari werden juist meer mensen behandeld dan voor de corona-uitbraak. “Mogelijk haalden ziekenhuizen toen zorg in die eerder was afgezegd of uitgesteld”, verklaart de autoriteit. In de loop van februari daalde het aantal behandelingen echter weer. Alleen op urologie, interne geneeskunde, heelkunde en verloskunde en gynaecologie werden nog meer patiënten behandeld dan normaal.

Het aantal verwijzingen naar ziekenhuizen en zelfstandige klinieken lag op 94 procent van wat waarop zonder coronapandemie zou worden gerekend.