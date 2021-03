Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen opnieuw toegenomen

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is zaterdag voor de derde opeenvolgende dag toegenomen. Het totale aantal opgenomen patiënten met Covid-19 is nu 2238, dat zijn er 17 meer dan vrijdag, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de intensive care liggen 643 coronapatiënten, 18 meer dan een dag eerder. Het is de achtste achtereenvolgende dag dat dit aantal boven de 600 ligt. Daarvoor schommelde het aantal ongeveer twee weken lang tussen de 550 en 600, en eerder ging het aantal een maand lang heen en weer tussen 500 en 550.

Op de verpleegafdelingen liggen nu 1595 Covid-patiënten, één minder dan vrijdag.