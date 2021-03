Nieuwe Michelinsterren voor 10 restaurants per ongeluk al bekend

Tien restaurants in Nederland krijgen dit jaar in elk geval een Michelinster. De bekendmaking zou pas maandag volgen, maar de informatie was zaterdag per ongeluk al via een app van de organisatie te zien. Dat heeft een woordvoerster van Michelin bevestigd.

Op het lijstje staan tien restaurants die een ster krijgen. Brut172 van chef Hans van Wolde in Reijmerstok (Limburg) sleept er zelfs twee in de wacht en Restaurant 212 Amsterdam krijgt er een tweede bij.

Nieuwkomers, met één ster, zijn De Nieuwe Winkel in Nijmegen, Kasteel Heemstede in Houten, Zeezout in Rotterdam, Daalder en Wils in Amsterdam, Pieters in Bergambacht, Meliefste in Wolphaartsdijk (Zeeland) en Tilia (voorheen De Zwaan) in Etten-Leur.

In een filmpje van Chapeau Magazine op Twitter zegt Hans van Wolde van Brut172 “heel erg blij” te zijn met de erkenning. De chef-kok kreeg al eens eerder twee Michelinsterren voor zijn voormalige restaurant Beluga. Zijn nieuwe horecazaak opende hij vorig jaar maart, vlak voor de lockdown. Hij geeft toe dat hij het aanvankelijk niet geloofde, maar toen hij wel heel veel berichten kreeg, ging hij toch maar even rondbellen. “Ja, we mogen hem aan de muur plakken.” Van Wolde had gerekend op één ster en ook al vindt hij zijn team “100 procent twee sterren waard”, hij had niet verwacht dat ze er meteen twee zouden krijgen. Van Wolde zegt het wel een beetje jammer te vinden dat de sterren al zijn uitgelekt, aangezien hij de charme van de spanning bij de ceremonie wel kan waarderen.

Richard van Oostenbrugge die samen met Thomas Groot Restaurant 212 runt, kan zijn geluk ook niet op met ster nummer twee. “We hadden een zware nacht want ons kleintje krijgt vier nieuwe tanden, dus toen mijn compagnon belde drukte ik hem eerst weg. Maar toen zag ik dat we twee sterren hadden en stond ik heel stil – want iedereen sliep eindelijk – te springen in de slaapkamer.” Van Oostenbrugge hoopte al een tijdje op een tweede ster. “We geven onwijs veel gas met ons hele team, dus als je hem dan krijgt is dat heel gaaf.” De erkenning voelt extra goed in deze zware coronatijd. “Als we weer open mogen, komen we met ons allermooiste menu ooit en maken we er voor iedereen een feestje van.”

De sterrenceremonie wordt jaarlijks omlijst door veel geheimzinnigheid en spanning bij chefs over de hele wereld. De restaurants die sterren verliezen, zijn nog niet bekend. Ook is niet duidelijk of er nog meer restaurants een ster krijgen. De Michelinsterren gelden internationaal als de belangrijkste onderscheiding in de luxe restaurantsector.

Het is door corona een zwaar jaar voor de horeca. Restaurants moesten een groot deel van de tijd dicht. Sommige legden zich toe op afhaalmenu’s.

Vorig jaar kregen acht restaurants een eerste Michelinster. Er kwamen toen geen tweede of derde sterren bij. Nederland telde in 2020 111 sterrenrestaurants.