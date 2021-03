Wat te doen tegen de buxusmot?

De buxusmot, een van oorsprong Aziatische insect, is de laatste jaren wijdverspreid door Europa en laat zich inmiddels ook in Nederland zien. Op grote schaal tast deze zwart-witte nachtvlinder de Nederlandse buxussen aan. Al vele jaren worden buxussen geplaagd door schimmels en daar is nu een extra vijand bijgekomen. Betekent dit het einde van de populaire buxus?

De buxusmot is een zogenoemde invasieve exoot. Dit betekent dat deze mot van origine niet in ons land voorkomt en hier door menselijk toedoen naartoe is gekomen. De buxusmot, ook wel Cydalima perspectalis, komt oorspronkelijk uit Azië (Japan, Zuid-Korea en China). Vermoedelijk is deze nachtvlinder in 2007 in Duitsland geïntroduceerd via import van buxussen uit Azië. In dat jaar werd de buxusmot ook in Nederland gesignaleerd. Sinds 2018 houden ze hier flink huis, met alle gevolgen van dien. Het beestje heeft de naam buxusmot gekregen, omdat dit insect een specifieke voorkeur heeft voor buxusplanten.

Extra aandacht voor de tuin sinds corona

Dit is dé tijd dat mensen met hun tuin bezig zijn. Door het afgelopen coronajaar ligt de focus meer dan anders op ons huis, balkon en tuin. Dit een logisch gevolg van de inperking van onze bewegingen door de overheidsmaatregelen. Als we niet met vakantie naar het buitenland mogen en we voornamelijk thuis aan het werk zijn, wordt onze huizen en tuinen een nog belangrijkere plek waar we op een fijne en ondersteunende manier willen vertoeven. Tuinbedrijven merken dit ook. Er wordt nu al een schaarste aan buxus, fruitbomen en vaste plantsoorten verwacht. Een extra bijkomstigheid is dat het werken in de tuin wat extra beweging geeft en een extra dosis vitamine D.

Japanse Hulst

Aan de vlinders zelf hoef je niets te doen, want die zijn onschadelijk. Het zijn vooral de eitjes die de buxusmotten leggen. Deze rupsen vreten de hele boel op, en dan met name een buxus. Vooral de buxusvariant ‘Rotundifolia’ valt in de smaak, maar ook de buxus microphylla, sempervirens en sinica zijn het slachtoffer van de vraatzacht van de boxusmot. Wat te doen? Japanse Hulst is de afgelopen jaren steeds populairder geworden. Dit heeft vooral te maken met het feit dat deze hulst bijna niet te onderscheiden is van de buxus en geen last heeft van de buxusmot. Voor mensen die hun tuin nog moeten aanleggen of een aangevreten buxus hebben, is dat een optie.

Natuur lost het zelf op

Het lastige van het bestrijden van de rupsen is dat ze niet altijd op tijd gesignaleerd worden. Hierdoor kunnen ze in een rap tempo schade aanbrengen, waardoor de buxusplant klaar is voor de groencontainer. Er is een natuurlijk bestrijdingsmiddel, maar dit mag niet in Nederland worden verkocht. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de natuur het zelf gaat oplossen. Er zijn al steeds meer meldingen van kauwen, eksters en mezen die de rups hebben ontdekt en deze als maaltijd gebruiken. Als de dichtheid van rupsen lager wordt, zullen buxussen niet meer zo heftig worden aangetast. Kortom, het is vooral aan de natuur om de plaag te reguleren.

Het belangrijkste is dat er geen vergif wordt gebruikt. Hierdoor gaan de sluipwespen ook ten onder en die hebben juist een belangrijke rol in het reguleren van de aantallen.