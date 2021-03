25 mensen geëvacueerd uit woonzorgcentrum in Amersfoort

Op de eerste etage van een woonzorgcentrum aan De Ontdekking in Amersfoort is in de nacht van zaterdag op zondag kort na middernacht brand uitgebroken. Alle 25 aanwezigen zijn volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio geëvacueerd. Volgens hem heeft de brandweer het vuur snel weten te blussen en is niemand gewond geraakt.

De meeste bewoners kunnen naar verwachting in de loop van de nacht terugkeren, zegt de woordvoerder. Dat geldt waarschijnlijk niet voor degene die verbleef op de plek waar de brand uitbrak. Voor hem wordt een alternatief gezocht.