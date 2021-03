Oud-verkenner Kamp kritisch op Ollongren en Jorritsma

De opgestapte verkenners in de kabinetsformatie, Kajsa Ollongren en Annemarie Jorritsma, hebben hun werk niet goed gedaan. Dat heeft oud-minister Henk Kamp, die zelf als verkenner betrokken was bij de formatie van het tweede kabinet-Rutte, gezegd in het tv-programma WNL op Zondag.

De verkenners van D66 en VVD legden hun taak afgelopen week neer, nadat gevoelige informatie over hun werk tot dan toe was uitgelekt. Ollongren verliet na een positieve coronatest gehaast het Binnenhof en werd bij het naar buiten lopen gefotografeerd terwijl zij haar aantekeningen leesbaar onder de arm hield.

Kamp vindt dat die blunder niet alleen Ollongren zelf is aan te rekenen. Ook bijvoorbeeld haar woordvoerder en politiek assistent “moeten op dat moment scherp zijn”, vindt hij. “Maar het grote probleem was niet dat A4’tje, maar wat erop stond.”

Uit de aantekeningen kon onder meer worden opgemaakt dat bij eventuele kabinetsdeelname van het CDA, wellicht een “functie elders” moest worden gezocht voor het populaire maar uiterst kritische Kamerlid Pieter Omtzigt. Ook zou al gesproken worden over een kabinetspost voor CDA-leider Wopke Hoekstra.

“De verkennende fase is geen puur verkennende fase geweest”, concludeert Kamp. Hij vindt dat Ollongren en Jorritsma door al over de verdeling van de posten te spreken “te snel de rol zijn gaan vervullen van informateurs, en zelfs daarin te ver zijn gegaan”.

Kamp noemt overigens de suggestie “belachelijk” dat Omtzigt iets anders zou moeten gaan doen. “Hij is een goed en ambitieus Kamerlid, die brede steun heeft gekregen. Die hoort gewoon in politiek Den Haag zijn werk te doen.”