Voetbalduel Nederland-Letland trekt 2,5 miljoen kijkers

Naar de voetbalwedstrijd van Oranje tegen Letland (op NPO 1) hebben zaterdag 2,5 miljoen mensen gekeken. Dat meldt de Stichting KijkOnderzoek. Nederland scoorde tweemaal. In de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam zaten 5000 toeschouwers, in het kader van de Fieldlab-experimenten.

Alleen het NOS Journaal van 20.00 uur trok meer kijkers: bijna 2,7 miljoen. Even tot hier (NPO 1) haalde net niet de 1,9 miljoen kijkers en belandde op plek 3 van de daglijst.

Matthijs van Nieuwkerk heeft zaterdag de eerste reeks van zijn programma afgesloten met bijna 1,6 miljoen kijkers (plek 5). De presentator keert na de zomer terug met zijn zaterdagavondshow, maakte hij bekend. In de laatste aflevering werden de winnaars van de Edison Pop bekendgemaakt en was een groot aantal van hen te gast.