Woede in Kamer over geweld tegen journalisten bij kerken

In de Tweede Kamer is met woede en onbegrip gereageerd op de mishandeling van journalisten bij kerken in Urk en Krimpen aan den IJssel. PvdA-leider Lilianne Ploumen spreekt van “ontoelaatbaar gedrag”.

In beide plaatsen openden kerken zondag hun deuren voor alle kerkgangers ondanks herhaalde oproepen van onder anderen premier Mark Rutte om dat in verband met het coronavirus nog niet te doen. Journalisten die daar verslag kwamen doen, kregen rake klappen.

“Je blijft met de handen van anderen af”, zegt Ploumen op Twitter. “Laat journalisten hun werk doen.” Zij benadrukt daarnaast dat de coronaregels er voor iedereen zijn. “Dus stop met fysieke kerkdiensten.”

“Enkele kerkbezoekers menen boven de wet te staan”, zegt VVD’er Jeroen van Wijngaarden. “Dat staan zij niet. Breng de geweldplegers voor de rechter. Kerkbezoek maakt je niet immuun, maar juist kwetsbaar voor het virus.”

Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren kan naar eigen zeggen een vloek “nog net” onderdrukken. “Maar blijf met je poten van verslaggevers af!”

“Onacceptabel en ook een aantasting van de rechtsstaat als journalisten niet meer hun werk kunnen doen zonder mishandeld en bedreigd te worden”, zegt Sidney Smeets, die woensdag beëdigd wordt als Kamerlid voor D66. Hij vindt de beelden “schokkend”.

“Handen af van onze pers”, twittert SP-leider Lilian Marijnissen. “Ook kerken moeten zich gewoon aan de regels houden. Onze zorg, ondernemers en zoveel anderen hebben het zwaar. Dit is zo asociaal.”

Fractievoorzitter van ChristenUnie en SGP bij de Zuid-Hollandse Provinciale Staten Nico de Jager twittert zondag dat journalisten belagen echt niet kan. “Triest nieuws kerk #urk #krimpen. Past totaal niet bij ‘naaste lief hebben’. Kan je zó naar de kerk?”