Zandvoort opent eerste ‘pop-up vaccinatielocatie’ van Nederland

Het Rode Kruis en de GGD openen maandag in Zandvoort de eerste ‘pop-up vaccinatielocatie’ van Nederland. Het gaat om een soort verplaatsbare container van 15 meter lang, waar ongeveer 75 mensen per dag gevaccineerd kunnen worden.

Volgens een woordvoerder is de nieuwe faciliteit vooral bedoeld voor oudere inwoners die zich minder goed kunnen verplaatsen. Hoelang de container precies blijft staan is nog onbekend, in ieder geval niet langer dan tien weken. De container beschikt onder meer over een ruimte waar mensen de vaccinatie krijgen en waar ze een kwartiertje kunnen bijkomen en geobserveerd worden na de prik.

De burgemeester van Zandvoort, David Moolenburgh, opent de mobiele vaccinatiefaciliteit maandag in de vroege ochtend.