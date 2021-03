Begin juni OM-zitting met aangehouden kerkganger Krimpen

Het Openbaar Ministerie in Rotterdam houdt begin juni een hoorzitting voor de 43-jarige man uit Krimpen aan den IJssel die zondag is aangehouden bij de Mieraskerk voor het mishandelen van een verslaggever van de regionale omroep Rijnmond. Dit zegt een woordvoerder van het OM.

Een hoorzitting, die niet openbaar is, vindt plaats wanneer de officier van justitie voornemens is om een strafbeschikking op te leggen. Dat kan een geldboete zijn, een taakstraf of een schadevergoeding. Het opleggen van gevangenisstraf is niet mogelijk bij een strafbeschikking. Als de verdachte niet akkoord gaat met het strafvoorstel, dan wordt de zaak voorgelegd aan de politierechter.

De advocaat van RTV Rijnmond tekent bezwaar aan tegen het besluit van het OM om de zaak tijdens een hoorzitting te behandelen. Hij wil dat de zaak in de openbaarheid wordt behandeld in de rechtbank. “We willen weten wat de motieven zijn van de verdachte, gezien ook de impact die het heeft op de maatschappij en op Rijnmond zelf”, zegt advocaat Frank van Ardenne op de website van de regionale omroep.

In Krimpen aan den IJssel kreeg een verslaggever van Rijnmond zondagochtend klappen toen hij bij de Mieraskerk stond. Die opende ondanks de coronavoorschriften van de overheid de deuren voor enkele honderden gelovigen. De 43-jarige verdachte is nog tijdens de kerkdienst aangehouden. In overleg met een kerkdienaar is de verdachte naar buiten begeleid. Later op de dag is hij weer vrijgelaten.

Het OM Rotterdam gaat in gesprek met het Genootschap van Hoofdredacteuren over de agressie tegen journalisten die zondag bij de kerk in Krimpen aan den IJssel hun werk wilden doen. “Het Openbaar Ministerie vindt persvrijheid heel belangrijk en daar staan we dan ook voor. Uiteraard staan we open voor een gesprek met het Genootschap van Hoofdredacteuren”, zegt het OM Rotterdam.