De Librije en Inter Scaldes behouden drie Michelinsterren

De restaurants De Librije in Zwolle en Inter Scaldes in het Zeeuwse Kruiningen behouden hun drie Michelinsterren. Nederland krijgt er dit jaar geen nieuw driesterrenrestaurant – de hoogste culinaire categorie – bij, zo werd duidelijk tijdens een online ceremonie van Michelin in een leeg DeLaMar Theater in Amsterdam.

Acht Nederlandse restaurants zijn dit jaar voor het eerst bekroond met een groene ster voor duurzame gastronomie. Naast De Librije gingen die naar Bolenius en De Kas in Amsterdam, Lokaal in Doetinchem, De Nieuwe Winkel in Nijmegen, Restaurant One in Roermond, Aan Sjuuteänjd in Schinnen en Het Seminar in Zenderen.

Zaterdag kwam per ongeluk naar buiten dat tien restaurants in elk geval een ster erbij hebben gekregen. Als gevolg van een technische storing stonden ze al in de Michelin-app. Zo hoorde chef Hans van Wolde van Brut172 in Reijmerstok (Limburg) dat hij in een klap twee sterren kreeg. Van Wolde, die met zijn voormalige restaurant Beluga ook twee sterren had, begon vorig jaar maart met zijn nieuwe zaak. Restaurant 212 Amsterdam werd ook al verrast met een tweede ster. Nieuwkomers, met één ster, zijn De Nieuwe Winkel in Nijmegen, Kasteel Heemstede in Houten, Zeezout in Rotterdam, Daalder en Wils in Amsterdam, Pieters in Bergambacht, Meliefste in Wolphaartsdijk (Zeeland) en Tilia (voorheen De Zwaan) in Etten-Leur.

Nederland telt nu 113 sterrenrestaurants, twee meer dan vorig jaar. Naast de twee driesterrenzaken zijn er nu achttien restaurants met twee sterren en 93 met een. Zeven zaken verloren een ster. Verder werd Edgaras Razminas van restaurant De Lindehof in Nuenen uitgeroepen tot beste sommelier van het jaar. De Service Award ging naar gastvrouw Cindy Borger van De Groene Lantaarn in Zuidwolde en Alex Haupt van het Amsterdamse restaurant 101 Gowrie kreeg de titel Jonge Chef van het jaar.

Gwendal Poullennec, internationaal directeur van de Michelin Gids, zei dat de chefs ondanks het zware coronajaar de inspecteurs zijn blijven verrassen. “We weten dat het zwaar is voor iedereen, in het bijzonder voor de chefs en hun team.” Volgens hem is het daardoor “meer dan ooit” belangrijk de chefsgemeenschap bij elkaar te brengen. “We hopen dat restaurants snel weer open kunnen en dat deze selectie mensen aanmoedigt weer naar restaurants te gaan zodra het weer kan.”

De Michelinsterren gelden internationaal als de belangrijkste onderscheiding in de luxe restaurantsector.