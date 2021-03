Hoofdredacteuren: snel gesprek met politie en OM over agressie

Het Genootschap van Hoofdredacteuren is geschokt door de agressie tegen journalisten, die zondag bij kerken in Urk en Krimpen aan den IJssel hun werk wilden doen. Het Genootschap wil op korte termijn in gesprek met de politie en het Openbaar Ministerie, en wil met name praten over het “gebrekkige” optreden van de politie ter plaatse.

In Urk en Krimpen aan den IJssel waren ondanks de coronaregels grote groepen mensen welkom in de kerken. Daar kwamen diverse journalisten op af. Die werden echter belaagd door kerkbezoekers. In Urk reed een man in op een verslaggever van PowNed.

“Deze directe aanvallen op de journalistiek zijn niet aanvaardbaar en een aantasting van de persvrijheid in Nederland”, aldus het Genootschap. “De politie was maar zeer beperkt aanwezig en trad pas later op tegen verdachten. En dat terwijl de journalistiek voortdurend te maken heeft met intimidaties, agressie en bedreigingen en er in Urk eerdere incidenten zijn geweest.”

Het Genootschap zegt dat het de verklaring van de gemeente Urk, de politie en het OM niet kan accepteren dat er niet direct is ingegrepen om escalatie te voorkomen en de rust te bewaren. “De journalistiek is een fundament van onze democratie en moet niet alleen in woorden of achteraf, maar vooral ook ter plekke, als het erop aankomt, worden beschermd.”