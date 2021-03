Kamer wil opheldering De Jonge over tegenvallend vaccinatietempo

De Tweede Kamer wil opheldering van minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid over het trage vaccinatietempo in Nederland. Partijen maken zich zorgen over het tegenvallende aantal inentingen tegen corona van afgelopen week, en de gevolgen voor de rest van de vaccinatiecampagne.

De prognose van het kabinet voor afgelopen week – 400.000 prikken – bleek veel te rooskleurig. Uiteindelijk werden er nog geen 300.000 prikken gezet, bleek uit het zogenoemde corona-dashboard op rijksoverheid.nl.

De Kamer wil weten wat de “belangrijkste knelpunten per vaccin” zijn, en wat daaraan kan worden gedaan. Ook zijn er vragen over de relatief grote voorraad vaccinaties die Nederland aanhoudt.

De Jonge erkende maandag al dat de prognose niet is gehaald. Dat lag volgens hem onder meer aan het feit dat er tijdelijk niet werd geprikt met het vaccin van AstraZeneca, omdat er extra onderzoek werd gedaan naar de veiligheid ervan.

Toen het inenten met AstraZeneca weer werd opgestart, werd niet alle capaciteit bij de GGD’en vol gepland: niet genoeg mensen maakten een afspraak. Waarom de agenda van de GGD’en niet volstroomde, is volgens De Jonge “niet makkelijk” te zeggen. “Dat weten we niet precies.”

Voor deze week voorspelde het ministerie eerder nog zo’n 500.000 prikken te zullen zetten. De Jonge zegt nu dat hij “hoopt erbij in de buurt te komen.”

“Ik denk tussen de 450.000 en 500.000, dat zou moeten kunnen.” Zekerder is hij dat volgende week de drie miljoenste prik wordt gezet, en dat in de tweede helft van april de teller op vier miljoen zal staan.