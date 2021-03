Kuipers: ziekenhuizen gaan vanaf mei helpen met prikken

Ziekenhuizen gaan vanaf mei waarschijnlijk helpen bij het vaccineren van grote groepen mensen tegen het coronavirus. Volgens Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), zijn er nog geen concrete afspraken gemaakt met het ministerie van Volksgezondheid en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). “Maar ik heb goede hoop dat het aantal beschikbare vaccins in mei dusdanig hoog zal zijn dat ziekenhuizen om hulp zal worden gevraagd”, aldus Kuipers.

Ziekenhuizen kunnen volgens Kuipers “met gemak” ongeveer 2 miljoen mensen per week vaccineren. “En als we het alleen op zaterdag en zondag zouden doen, kunnen we 600.000 prikken per week doen. Als het nodig is om te helpen, doen we het van harte. En als het niet nodig is, alle begrip.”

De GGD’en willen hun capaciteit de komende tijd uitbreiden naar 1,5 miljoen vaccinaties per week. Huisartsen zouden dan 250.000 mensen per week kunnen inenten.

De overheid verwacht in de komende maanden aanzienlijk meer vaccindoses te krijgen. In het tweede kwartaal zouden Pfizer en BioNTech 7,8 miljoen doses moeten leveren. Daarnaast zouden er 4 miljoen doses van AstraZeneca en de eerste 3 miljoen doses van het Nederlandse Janssen binnen moeten komen, evenals 1,4 miljoen doses van Moderna en 600.000 doses van het nog niet goedgekeurde middel van Novavax. Van die voorraad zouden ongeveer 10 miljoen mensen kunnen worden ingeënt.

Ziekenhuizen hebben al wel de medewerkers van hun eigen corona-afdelingen en van ambulances gevaccineerd. Dat begon in januari en tot nu toe zijn 40.000 mensen uit die groepen ingeënt. Bovendien zijn ze begonnen met de vaccinatie van mensen die om medische redenen grote risico’s lopen bij een coronabesmetting. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met ernstig nierfalen, om mensen die een orgaan-, stamcel- of beenmergtransplantatie hebben ondergaan en om mensen met een aangeboren afweerstoornis. In totaal bestaat deze groep uit ongeveer 100.000 mensen, die al worden behandeld door ziekenhuizen.